Il funerale di Pippo Bifarelli si svolgerà giovedì pomeriggio alle ore 17 presso la chiesa patronale di Sant’Angelo. Da questa mattina è iniziata la veglia funebre nella casa mortuaria La Sfinge di via Marianello dove i familiari dell’indimenticabile ex calciatore ed allenatore del Licata stanno ricevendo tantissime persone. Veglia funebre che si terrà anche questo pomeriggio. Tantissimi gli ex calciatori presenti. Anche il Licata calcio ha ricordato Bifarelli con un post social.