Giovanni Spiteri ha accettato la carica di consigliere comunale in sostituzione del dimissionario Gaetano Aronica. Spiteri, primo dei non eletti nella lista della Lega alle ultime consultazioni, si insedierà il prossimo 6 Agosto in occasione della seduta del civico consesso convocata dall’Ufficio di Presidenza. Resta adesso da capire se garantirà l’appoggio all’amministrazione guidata dal Sindaco Galanti o se si collocherà all’opposizione.