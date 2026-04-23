Giovanni Morello di Licata è il nuovo Presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) di Confcommercio Agrigento.

Ad affiancarlo nel rinnovato Consiglio Direttivo saranno: Eleonora Cavaleri di Favara, Mauro Palumbo e Mario Ciulla di Agrigento, Salvatore Bulone di Licata e Damiano Ferraro di Montallegro.

Punto di riferimento per ristorazione, bar, intrattenimento, balneazione e catering, la FIPE provinciale si conferma il pilastro strategico a tutela di un comparto vitale per l’economia del territorio.

“Questo incarico, condiviso con i colleghi del direttivo, rappresenta per me un dovere operativo prima ancora che un traguardo formale”, ha dichiarato Morello. “Sentiamo la responsabilità di sostenere i nostri associati con risposte puntuali e una guida autorevole, consolidando la FIPE come un porto sicuro per le imprese”.

Con questo nuovo assetto, FIPE Confcommercio Agrigento riafferma il proprio impegno nel trasformare le sfide del settore in concrete opportunità di crescita per l’intera provincia.