Firenze, 12 novembre, un grande evento si è tenuto nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale: una video conferenza, cui hanno partecipato oltre un migliaio di ragazzi e ragazze collegati da tutto il Paese, per un confronto su due temi scelti dagli stessi studenti inseriti nel percorso “Giovani Sentinelle della Legalità”, progetto promosso e strutturato dalla Fondazione Caponnetto. All’evento, che ha coinvolto le scuole italiane, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha portato il suo saluto. Oltre a Giani, erano presenti il presidente della Fondazione, Salvatore Calleri, il responsabile nazionale progetto scuola Domenico Billotta con Sergio Tamborrino, responsabile regionale del progetto, il MIUR, Bernard Dika, consigliere del presidente della Regione per le politiche giovanili e innovazione. In sala, l’onorevole Lucia Azzolina, ex ministro all’istruzione, l’on. Rosa Maria Di Giorgi, l’on. Piera Aiello componente della commissione parlamentare antimafia e testimone di giustizia e la senatrice Caterina Biti. Collegati da remoto, i senatori Massimo Mallegni e Giovanni Endrizzi.

In sala anche Angelo Corbo, membro alla scorta del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci.

Il legame fra la Fondazione Caponnetto e la scuola è di lunga data. La Scuola Marconi vi partecipa ormai da cinque anni con grandissima partecipazione di studenti docenti e famiglie. Alla videoconferenza di venerdì, coordinata dalla referente alla Legalità ins. Carmelina Di Rosa, hanno partecipato le classi terze B/C/D della Scuola Primaria e quelle delle Prof.sse Mannino e Incorvaia della Scuola Media, con un intervervento dell’alunno Daniele Russotyo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico, Prof Maurilio Lombardo, per il percorso di Legalità condotto negli anni; lo stesso dirigente ha ricevuto i complimenti per il lavoro svolto dal referente nazionale del Progetto Scuola, dott. Domenico Billotta.