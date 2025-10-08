ADV

“Giovani e alcol: brindiamo alla sicurezza stradale”. È questo il tema del convegno organizzato da Terra Damare con il patrocinio della Regione Sicilia in programma venerdì 10 Ottobre alle ore 11 all’Hotel Villa D’Amato. Gli indirizzi di saluto saranno dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Aricó. Notevole il parterre dei relatori composto da Glenda Lo Giudice, delegata Fisar Palermo; Giuseppe Todaro di Todaro Winery; Luigi Martusciello, vicecomandante Polizia Stradale sezione di Palermo; Angelo Pizzuto, Presidente ACI Palermo e direttore motorizzazione civile Palermo; Marcello Grasso, neuropsichiatra; Giovanni Teresi, Associazione Onlus Emanuele Teresi. A moderare il convegno il giornalista, Giuseppe Cellura. Ha aderito all’iniziativa socio-informativa la scuola di arti e mestieri Euroform di Licata, che sarà presente con una delegazione di studenti e docenti. Appuntamento venerdì alle ore 11 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo.