Pubblicità

Un 24enne licatese è stato ascoltato dagli agenti del Commissariato di Polizia di via Campobello in relazione al ferimento di un licatese di 22 anni nella notte tra venerdì e sabato. Si è presentato spontaneamente in Commissariato e ha fornito la propria versione dei fatti. A coordinare le indagini su quanto accaduto è la Procura della Repubblica di Agrigento che sta cercando di far luce su quanto accaduto a Marianello. Si attendono i risultati dello stub per capire chi ha premuto il grilletto. Il 22enne rimasto ferito è intanto stato operato alla gamba per l’estrazione del proiettile e non è in pericolo.