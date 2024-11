Sedicimila le scuole che anche quest’anno, in occasione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole che si celebra il 22 novembre, saranno coinvolte da Cittadinanzattiva sui temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi naturali (sismico ed idrogeologico) e del cambiamento climatico, attraverso materiale informativo e iniziative simboliche. Tre inoltre gli eventi che il 21 novembre a Roma, Catania e Campobasso vedranno protagonisti – insieme ai rappresentanti di Cittadinanzattiva, della Protezione civile e delle istituzioni – gli studenti di alcune scuole medie e superiori delle città: gli stessi realizzeranno, attraverso strumenti come la pittura, la grafica, il collage, un percorso di immagini, messaggi e slogan, per raccontare la loro esperienza sui temi della Giornata.

A Licata, Cittadinanzattiva propone ai Dirigenti Scolastici delle scuole cittadine l’iniziativa “Scatti di sicurezza”. Si tratta di un concorso fotografico con tema la sicurezza strutturale ed interna degli edifici ma anche i rischi naturali come terremoti ed alluvioni. Una giuria di esperti valuterà i lavori pervenuti e sceglierà i vincitori . In palio una targa e una donazione in denaro per la scuola.

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata – Coordinatore Maria Grazia Cimino