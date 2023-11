Pubblicità

Il 22 novembre 2023 si celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, promossa da Cittadinanzattiva nel 2003 poi istituzionalizzata dalla legge 107/2015 e fissata per il 22 novembre di ogni anno, per ricordare le vittime dell’insicurezza di molti edifici scolastici ma, soprattutto, per promuovere la cultura della sicurezza attraverso attività e iniziative, materiali informativi sui temi della sicurezza a scuola, sui rischi sismico e alluvione, sul cambiamento climatico e sperimentare comportamenti e procedure, individuali e comunitari, che aiutino a prevenire o a fronteggiare tali rischi.

Purtroppo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito quest’anno (ad oggi) non ha lanciato alcuna iniziativa rivolta alle scuole su questo importante appuntamento e anche per questo chiediamo al Ministro Valditara di convocare al più presto l’Osservatorio nazionale sull’edilizia scolastica che non si riunisce da due anni per esercitare pienamente le sue funzioni istituzionali .

A partire da lunedì 20 novembre, le scuole che aderiscono alla Giornata potranno scaricare dal sito web www.cittadinanzattiva.it, tutti i materiali in particolare: una versione aggiornata della SmartBox sulla sicurezza a scuola, sul rischio sismico e alluvione e sul piano comunale per la gestione delle emergenze a scuole, nonché tre podcast su rischio sismico, alluvione e cambiamento climatico.

Nel nostro territorio licatese sono stati avviati incontri con i Dirigenti scolastici per coinvolgere alcune classi in un’iniziativa di Cittadinanzattiva ossia quella di indicare in una cartolina le richieste degli studenti in merito a ciò che vorrebbero per rendere più sicure le scuole, per fronteggiare adeguatamente il rischio alluvione, per arrestare il cambiamento climatico , ecc. indicando il soggetto al quale inviare le loro richieste. Di tale iniziativa verrà data in seguito opportuna informazione.

