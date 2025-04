Oggi 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, istituita dall’ONU, giunta alla sua 55° edizione. Il tema di quest’anno è “Il nostro potere, il nostro pianeta”, con una particolare attenzione alle risorse energetiche rinnovabili. Tra le iniziative promosse, l’associazione Plastic Free Onlus organizzerà nel weekend del 26 e 27 aprile una straordinaria azione di pulizia ambientale in tutta Italia, con almeno 226 appuntamenti, e altri nel resto del mondo: l’obiettivo è di rimuovere oltre 100.000 chili di rifiuti. Sustainability partnership dell’iniziativa Treedom, BCorp italiana, attraverso la cui collaborazione verranno piantati alberi a sostegno delle attività ambientali dell’associazione.

Ben 5 dei 19 appuntamenti siciliani, saranno in provincia di Agrigento: sabato 26 aprile a Ravanusa (mattina) Canicattì, Favara (pomeriggio), domenica 27 aprile a Agrigento e Licata (mattina).

La delegazione di Licata, coordinata dai referenti Giuseppina Alabiso e Tony Rocchetta, partecipa all”Earth Day” per il terzo anno consecutivo: dopo le spiagge di Marianello e Pisciotto, quest’anno è stata scelta la spiaggia della Playa, deturpata dai rifiuti arrivati dalle mareggiate, precedentemente riversati dal fiume Salso e i suoi canaloni o semplicemente abbandonati da incivili.

“Contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere comportamenti virtuosi” dichiara Tony Rocchetta “sono infatti alcune delle missioni di Plastic Free, oltre a organizzare incontri di sensibilizzazione nelle scuole”. A tal proposito, infatti, i referenti sono stati impegnati in questi mesi nella sensibilizzazione di più di 500 studenti delle scuole di Licata, di tutti gli ordini, nell’ambito del Progetto “Sensibilizzare per prevenire futuri disastri ambientali”

“L’evento del 27 aprile non vuol essere solo un semplice appuntamento di pulizia ambientale” spiega la referente Giuseppina Alabiso “ma un forte segnale di mobilitazione civica, un’azione concreta per sensibilizzare alla salvaguardia del pianeta.

Invitiamo quindi tutti quelli che sono liberi da impegni a partecipare, tutti insieme possiamo fare la differenza per un futuro più sostenibile”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la sezione locale del WWF, patrocinata dall’Amministrazione Comunale ed è sostenuta da Oasi Osteria del Mare e Centro Edile Pira, a cui vanno i sentiti ringraziamenti.