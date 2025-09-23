In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Cooperativa Sole e Comune di Licata daranno vita ad una due giorni di iniziative anche a Licata. Il 4 e 5 Ottobre vedranno infatti in programma un triangolare di calcio (il 4 Ottobre) allo stadio Dino Liotta con fischio d’inizio alle ore 18.

Il 5 Ottobre gran giornata con un ospite di eccezione: sarà infatti il cantante neomelodico Banfy (autore del tormentone Bam Bam) a impreziosire la serata con un concerto in programma alle ore 21, Concerto aperto dallo spettacolo musicale di Salvomè e Arianna Todaro. Al termine dell’esibizione di Banfy spazio al DJ Set con alla consolle il vincitore dell’ultimo Dj Contest di Licata, Tommaso Greco, e il più giovane Dj della Provincia, Giuseppe Urso.

Dalle ore 19 del 5 Ottobre, Piazza Progresso vedrà poi la presenza di stand eno-gastronomici a cura di Luna Restaurant, del Gulliver e delle pasticcerie locali.