Giornata mondiale del Rifugiato, Lanterna Tv questa sera sarà in diretta streaming in Piazza Sant’Angelo. Dopo il convegno inaugurale di giovedì al Museo, questa sera largo a balli e musica. Sul palco un mix di musica afro e di tradizioni licatesi. Ad esibirsi Mohamed and Friends e il Gruppo folk licatese A Lanterna. Appuntamento a partire dalle ore 20,30 sul canale YouTube di Lanterna Tv.