Pubblicità

Tutto pronto per l’edizione 2024 della Giornata Mondiale del Rifugiato organizzata dal Sistema Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno. Comune di Licata e Cooperativa Sole daranno vita ad una serie di iniziative spalmate su 4 giorni, da oggi 20 Giugno a domenica 23. Si parte oggi con il convegno inaugurale al Museo della Badia trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Lanterna Tv al termine del quale ci sarà poi una degustazione di cous cous in Piazza Sant’Angelo dove sono stati posizionati alcuni stands enogastronomici.

Oltre a quella odierna, come detto in apertura, ci saranno poi altre 3 serate dove musica e balli afro anticiperanno letture e proiezioni di film al Chiostro San Francesco.