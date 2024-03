Pubblicità

Prima dell’inizio dei lavori in Consiglio comunale, Andrea Burgio ha voluto ricordare all’interno dell’assise civica la Giornata mondiale delle Malattie Rare che, proprio per la sua rarità, viene celebrata il 29 Febbraio. Burgio ha voluto sensibilizzare il Consiglio comunale e la popolazione licatese nei confronti di una problematica che in Italia affligge oltre 2 milioni di persone e solo per il 5% di essi esiste una cura e ci vogliono in media 4-5 anni per arrivare ad una diagnosi.

Le malattie rare hanno un andamento cronico, ingravescente e causano nella maggioranza dei casi disabilità e per questo motivo è necessaria l’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale.

Non tutte le disabilità sono visibili, dunque, il consigliere Burgio ha voluto dare voce agli Invisibili e ha puntualizzato che L attenzione a non ferire è la miglior forma di rispetto.

Ha aggiunto “Siamo tanti, siamo forti siamo orgogliosi”

Ed ha concluso l intervento con una citazione di Orson Welles “Molte sono le ostriche, ma le Perle sono rare”