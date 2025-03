In occasione della giornata mondiale dell’endometriosi, ricorrente venerdì 28 marzo, i professionisti dei consultori familiari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, coordinati dalla dottoressa Olga Milano, offriranno attività di consulenza gratuita, dalle ore 9.00 alle 13.00, su tematiche inerenti la patologia e la sua diagnosi precoce. Sarà pertanto possibile accedere ai servizi senza alcuna prenotazione. L’endometriosi è una malattia cronica che, nonostante in Italia colpisca tre milioni di donne, circa il 10% delle donne in età fertile, è spesso sottovalutata, con un ritardo diagnostico in molti casi considerevole e pesanti risvolti sulla vita emotiva, familiare, sociale e lavorativa di chi ne è affetta. Nella patologia, il cui picco ricade tra i venticinque trentacinque anni ma si può verificare la comparsa anche in fasce d’età più basse, le cellule della mucosa uterina si impiantano in altri organi quali ovaie, tube, vagina ma anche intestino, vescica, peritoneo. Stimolate dagli ormoni sessuali, ogni mese anche in tali sedi avviene il sanguinamento mestruale, con infiammazione cronica, formazione di tessuto cicatriziale e aderenze.