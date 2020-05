Alla pari di quanto avvenuto in numerosissimi altri comuni sparsi sulla terra, sedi di sezione, anche il Comune di Licata, stamani, ha esposto la bandiera della CRI, in occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa associazione la cui fondazione è accreditata a Henry Dunant.

Il drappo bianco, con al centro la Croce Rossa, simbolo dell’associazione, è stato esposto sul balcone del Palazzo di Città, da dove sventolerà per tutto il mese di maggio.

L’esposizione è stata preceduta dalla consegna formale della bandiera ad opera del responsabile locale della CRI, Ignazio Scaduto, nelle mani del Vice Sindaco Antonio Montana, alla presenza del Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Russotto, e di una nutrita delegazione dei componenti la sezione comunale dell’importantissima organizzazione di volontariato.

Il motto scelto per la celebrazione della Giornata Internazionale 2020 della Croce Rossa Internazionale, è “Keep clapping” (continua ad applaudire), quale giusto riconoscimento ai circa 98 milioni di volontari sparsi in tutto il mondo, dei quali circa 150 mila in Italia e una cinquantina-a Licata, che ogni giorno, ed in questo periodo particolare della pandemia Covid, sono costantemente impegnati prestando la loro opera per lenire i disagi della singoli cittadini in stato di bisogno derivante dall’emergenza sanitaria, senza dimenticare la loro presenza laddove c’è un bisogno provocato da calamità naturali, eventi bellici ed altro.

Alla CRI, il ringraziamento anche dell’Amministrazione comunale di Licata e di tutta la cittadinanza, per mezzo del vicesindaco Antonio Montana, intervento a nome del Sindaco Galanti.