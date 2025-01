L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento celebrerà il prossimo 4 febbraio la ricorrenza della Giornata mondiale contro il cancro promossa dall’ “Union for International Cancer Control” (UICC) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per l’occasione è stato indetto un open day di visite e servizi gratuiti presso i consultori familiari della provincia di Agrigento e la hall dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento finalizzato ad aumentare la consapevolezza della popolazione nei confronti delle attività di prevenzione contro i tumori. Diverse le attività promosse dall’Unità operativa centro gestionale screening in collaborazione, per i diversi ambiti, con l’Associazione “Amico” onlus di Agrigento e le Unità operative consultori familiari, screening mammella e screening colon retto: presso i consultori familiari della provincia di Agrigento, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sarà possibile prenotare e/o eseguire gratuitamente il pap test per le donne di età compresa 25-29 anni o l’Hpv Dna test per le donne di età compresa 30-64 anni (screening del tumore della cervice uterina); presso la hall dell’ospedale di Agrigento, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si potrà prenotare e/o eseguire gratuitamente la mammografia presso il servizio di diagnostica senologica, per le donne di età compresa 50-69 anni (screening del tumore della mammella) e, ancora, si potrà ritirare l’invito per lo screening del sangue occulto nelle feci, per le donne e gli uomini di età compresa 50-69 anni (screening del tumore del colon retto).

La dottoressa Angela Matina, responsabile dell’ Unità Operativa Centro Gestionale Screening, ricorda che “E’ sempre l’ora della prevenzione”, che la prevenzione può salvare la vita e, con l’impegno di istituzioni, operatori sanitari e cittadini, si può fare la differenza nella lotta contro il cancro.