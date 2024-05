Pubblicità

Una delegazione dell’Istituto Bilingue Don Morinello parteciperà alla Prima Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da Papa Francesco, che si terrà a Roma giorno 25 presso lo Stadio Olimpico e giorno 26 in Piazza San Pietro. Fervono da settimane i preparativi che stanno coinvolgendo non soltanto alunni ed insegnanti ma anche i genitori della nostra scuola. Tutti pronti a vivere una grande esperienza di gioia e di fede. Papa Francesco nel messaggio per la I Giornata Mondiale dei Bambini dice di aver scelto come tema “le parole di Gesù: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5) parole che ci invitano a diventare agili come bambini nel cogliere le novità suscitate dallo Spirito in noi e intorno a noi”. Ed è per questo che per noi far partecipare i nostri alunni a questo evento significa renderli consapevoli del grande potere in loro possesso nel migliore il mondo nel quale viviamo, consapevolezza che sicuramente acquisisce più forza nel contesto creato per la prima giornata mondiale dei bambini.

La Direttrice dell’Istituto Bilingue Don Morinello – Dott.ssa Romina Capritta