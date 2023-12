Pubblicità

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS e le malattie sessualmente trasmissibili che, tradizionalmente, si celebra l’1 dicembre, i consultori familiari aziendali e privati convenzionati dalle ore 9,00 alle ore 13,00 offriranno un’attività di consulenza speciale sui corretti di stili di vita e sui comportamenti idonei alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili oltre che informazioni sulla vaccinazione HPV.

In più, presso il Centro commerciale “Citta dei Templi di Agrigento”, sarà realizzata un’attività di sensibilizzazione sulla prevenzione delle infezioni e l’eventuale prenotazione per effettuare il test di screening del tumore del collo dell’utero.