La Giornata del Mare è stata degnamente celebrata anche a Licata. Questa mattina, centinaia di studenti di ogni ordine e grado sono stati ospitati sulla Banchina security del porto di Licata per prendere parte all’iniziativa. Esercitazioni antincendio, percorsi sulle tonnare, dimostrazioni pratiche della Guardia Costiera hanno riempito la mattinata odierna. Notevole la soddisfazione del comandante, il Tenente di Vascello Angelo Colonna. Partecipazione attiva delle associazioni Guardia Costiera Ausiliaria e Croce Rossa. Immagini e interviste nel tg di Lanterna Tv in onda domani alle ore 15.
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Giornata del Mare, grande partecipazione degli studenti licatesi
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