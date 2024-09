Pubblicità

Ogni anno, il 26 settembre, come previsto dal Consiglio d’Europa di Strasburgo, viene celebrata la Giornata Europea delle Lingue. Scopo di tale giornata è incoraggiare i cittadini di tutta Europa a imparare più lingue, ad ogni età, all’interno e al di fuori del contesto scolastico, nella convinzione che la diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore comprensione interculturale e un elemento chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro continente.

In linea con le direttive europee, l’Istituto Comprensivo Francesco Giorgio, diretto dalla Dirigente Rosaria Decaro, anche quest’anno ha aderito a tale iniziativa. Il dipartimento di lingue straniere della scuola secondaria di primo grado ha promosso varie attività didattiche, a carattere interdisciplinare, aventi come tema quello della pace per trasmettere unità e comprensione tra le diverse lingue e contribuire attivamente all’uso delle stesse come veicolo per raggiungere i divari

linguistici e culturali. La giornata è stata anche l’occasione per far vivere un momento comune di accoglienza a tutti gli alunni delle classi prime.