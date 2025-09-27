ADV

Ieri, presso la sede dell’I.I.S. Fermi – Re Capriata, sita in Via Filippo Re Grillo, si è celebrata la Giornata Europea delle Lingue, un appuntamento ormai tradizionale che ricorda quanto sia preziosa la diversità linguistica e culturale che caratterizza il nostro continente.

La giornata è stata animata da attività che hanno visto protagonisti studenti e studentesse, per i quali non sono mancati spunti di riflessione sull’importanza del multilinguismo per le opportunità di studio, lavoro e crescita personale in una società sempre più interconnessa.

In questa occasione i rappresentanti di Istituto e nello specifico l’alunna Alessia Trubia ha organizzato un flashmob che ha coinvolto diverse classi ed ha avuto come tema la tanto auspicata PACE tra i popoli.