I ragazzi del C.I.R.S. insieme ai docenti e tutor della sede di Licata, hanno voluto ricordare nella giornata della legalità, le vittime di mafia e in particolar modo del sindacalista Vincenzo Di Salvo ucciso per aver difeso i diritti dei lavoratori da un sistema mafioso radicato nel territorio, e dell’imprenditore Salvatore Bennici ucciso il 25 giugno del 1994 che si era ribellato al pizzo. Durante questa settimana, grazie ai docenti delle varie discipline, si è affrontato il problema attraverso la ricerca e la discussione in aula, con l’ausilio di video e filmati, si è cercato di far capire ai ragazzi che il sistema mafioso purtroppo continua ad essere presente e spesso si camuffa e si trasforma pur di raggiungere i suoi loschi e criminali obbiettivi. Un grazie particolare all’Associazione “A Testa Alta“ una realtà che da anni non solo promuove la legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, ma denuncia tutte quelle situazioni di degrado ambienta e sociale della nostra terra. Nella giornata di ieri, con l’ausilio di video e grazie alla facilità di esporre un fenomeno così complesso, i ragazzi del terzo anno, hanno potuto apprendere e capire alcuni eventi che nel recente passato, avevano cambiato la vita di due famiglie distrutte da mani armate.

Il responsabile Cirs, Angelo Vincenti