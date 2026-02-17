ADV

Intervenuto nel corso della trasmissione Monday Night in onda su Lanterna Tv, il dirigente Giorgio Peritore ha voluto pubblicamente elogiare l’operato del tecnico gialloblu, Lillo Bonfatto. “Vorrei sottolineare come il nostro allenatore riesce a tenere unito e compatto un gruppo composto da tanti calciatori importanti – le sue parole – la domenica vanno in panchina calciatori che andrebbero in campo da titolari in qualsiasi altra squadra. La gestione del gruppo da parte di mister Bonfatto – conclude Peritore – è stata fatta bene dall’inizio della stagione e sono elementi che vanno sottolineati. Meriti ne ha presi pochi ma secondo me ne meriterebbe molti molti di più“.