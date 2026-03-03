ADV

Intervenuto nel corso dell’ultima trasmissione Monday night in onda lunedì 2 Marzo su Lanterna Tv, il dirigente del Licata calcio Giorgio Peritore ha replicato al Presidente del Marsala Casa che, in un’intervista, aveva addossato ai tifosi del Licata le colpe dei disordini di domenica scorsa al “Nino Lombardo Angotta”. “Mi sono completamente indignato – le parole di Peritore – l’intervista del Presidente del Marsala non corrisponde alla verità. Diversi tifosi del Licata sono stati medicati a bordo campo anche davanti agli occhi dello stesso Presidente marsalese. Lo stesso Casa ad un certo punto si è avvicinato al settore dei propri tifosi per invitarli a non lanciare bombe carta e bottiglie di birra in vetro grandi verso il settore dei sostenitori del Licata. Il Presidente – continua Peritore – dimentica di dire che i nostri tifosi non hanno potuto seguire il secondo tempo nel settore ma si sono dovuti spostare addirittura quasi dentro il rettangolo di gioco per evitare che bambini venissero colpiti dal lancio di oggetti. Infine – conclude Peritore – smentisco che il Presidente Casa abbia interloquito con l’assessore allo Sport, Burgio, e di avergli dato biglietti omaggio. L’assessore allo Sport ha consegnato all’arrivo a Marsala i soldi dei biglietti pagati dai tifosi giunti in pullman da Licata su organizzazione dell’assessore. Stasera qui in trasmissione doveva esserci solo il mister per parlare della bellissima vittoria del Licata e invece sono dovuto intervenire per smentire quanto detto sui canali del Marsala”.