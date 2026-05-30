PRIMO PREMIO, SEZIONE NARRATIVA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, A GIORGIA CUSUMANO CON IL RACCONTO, ‘SICILIA, TERRA MIA!’

Studentessa del comprensivo ‘Guglielmo Marconi’ di Licata, Giorgia Cusumano frequenta la 1^C ed è guidata dalla Prof.ssa di Lettere, Mara Burgio, già Referente del Progetto Scrittura Creativa.

Lo scritto di Giorgia narra la storia personale del suo bisnonno e lo fa con la spontaneità della sua giovinezza, tratteggiata da quel linguaggio siculo, misto a dialetto e lingua italiana “sturpiata” che tanto appartiene al grande Maestro Andrea Camilleri.

Ha presenziato alla Cerimonia di premiazione la studentessa vincitrice accompagnata dalla docente di matematica, Rosaria Volpe. La Prof.ssa Burgio, già impegnata per impegni pregressi, ha espresso la più assoluta soddisfazione, condividendo la gioia di Giorgia con l’intero corpo docente dell’Istituto Marconi, a cui ha fatto seguito il ringraziamento sentito di orgoglio e apprezzamento del Dirigente Scolastico, Prof. Maurilio Lombardo.