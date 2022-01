Pubblicità

Abbiamo sentito Vincenzo Giordano, uno dei tre nuovi arrivi in casa Licata, proveniente dal Lavello. “Ho deciso di venire qui – le sue parole – perché l’ambiente è fantastico e la squadra sta facendo molto bene. La situazione a Lavello è andata un po’ a scendere e quindi ho deciso con ottime prospettive di venire qui per fare del mio meglio”. Giordano è un elemento molto duttile che potrà tornare parecchio utile nel 3-5-2 di Romano. Il suo inserimento in spogliatoi è stato subito buono. “Gruppo fantastico fatto da ragazzi che si aiutano l’uno con l’altro e cercano sempre di migliorarsi. Sta andando tutto per il meglio e il mio inserimento finora è permesso. Sono onorato delle dichiarazioni del direttore sportivo e come sempre fatto nella mia breve carriera di dare sempre il massimo in allenamento sperando i poter giocare quanto prima così da poter regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.