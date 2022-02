Pubblicità

Il palinsesto di Licata 4you web Channel si arricchisce di una nuova rubrica. Oltre a quelle di Medicina (Ippocrate) e di Giurisprudenza (Ipso Iure), spazio adesso alla Lottologia. Da domani parte “SuperMario dà i numeri”, in cui il lottologo Mario Vitale parlerà di estrazioni, numeri ritardatari, cabala e di tutti gli aspetti (anche ironici e folklorostici) che orbitano attorno al gioco del Lotto. La location è quella della ricevitoria Bonelli. La rubrica verrà postata sul canale Youtube di Licata 4you web Channel e andrà in onda ogni giovedì mattina alle 9. Vitale, appassionato di calcio ed esperto di Lottologia, vanta un’esperienza pluriennale in rubriche lottologiche con collaborazioni con testate del calibro del Corriere del Lotto.