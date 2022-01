Pubblicità

Giarre-Licata rinviata a data da destinarsi

Lega Nazionale Dilettanti comunica di aver rinviato a data da destinarsi, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Giarre 1946, la gara in programma domenica 22 gennaio alle ore 14:30 allo stadio Regionale di Giarre.

Preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria e tenuto conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid -19, per cause di forza maggiore la gara Giarre-Licata in programma domenica 23 allo stadio Regionale di Giarre alle ore 14:30 e valida per la 19^giornata d’andata, è rinviata a data da destinarsi.