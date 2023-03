Pubblicità

Al comune di Palma di Montechiaro si è proceduto al naturale rinnovo del Consiglio di amministrazione di Palma Ambiente, la società in house che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’assemblea dei soci composta dal socio unico, il sindaco della città del Gattopardo, Stefano Castellino, ha eletto in qualità di presidente Mario Stagno, vicepresidente Giuseppe Cacciatore, mentre è stato confermato come membro Burgio. Il primo cittadino ha augurato un buon lavoro al nuovo Cda ed ha ringraziato, naturalmente, gli uscenti, il presidente Spina ed la sua vice, Gabriella D’Orsi, per l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni, sempre al servizio della città con passione e attenzione encomiabile. Entrambi hanno rassegnato le dimissioni per motivi personali, ma rimarranno, comunque, in forza al Comune una volta che avranno superato i loro impegni personali.

“Come è accaduto per coloro i quali mi hanno collaborato ed hanno avuto degli incarichi in questi sei anni di mia amministrazione – continua il primo cittadino – anche se si dimettono, rimangono al fianco della mia amministrazione, impegnandosi, per portare a compimento gli obiettivi che ci siamo prefissati”.