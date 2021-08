Pubblicità

Una breva nota, a firma del vice sindaco Antonio Montana, il quale raccoglie l’appello dell’ex dipendente comunale e leader politico Gaetano Callea, sulla gestione del personale del Comune.

A proposito del recente dibattito sulla riorganizzazione dei servizi comunali, il vice sindaco Antonio Montana, nella volontà di essere collante di tutte le forze di maggioranza e per mantenere la serenità che ha fin qui contraddistinto la compagine amministrativa e chi la sostiene, serenità fondamentale per amministrare la città, prende atto dell’indirizzo politico che arriva dal ragioniere Gaetano Callea, sostenitore sin dalla prima ora di questa Amministrazione e pilastro del gruppo politico “Insieme si può”, facendo proprio il suo appello che trasformerà in un momento di confronto tra tutte le forze di maggioranza, per modificare l’indirizzo politico della direttiva in questione, al fine di migliorare i servizi resi alla città.

La salvaguardia dei diritti del personale del Comune – aggiunge Montana – sono al centro della mia azione politica. Diritti che vengono messi a dura prova in questo momento in virtù sia dell’emergenza congiunturale, sia finanziaria del Comune.