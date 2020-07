Il Sindaco Giuseppe Galanti ha convocato un tavolo tecnico, con la presenze dei rappresentanti delle società interessate, per fare il punto in merito alla gestione delle palestre in orario extra-scolastico e del Palazzetto dello Sport “Nicolò Fragapane”.

Con l’occasione, in particolare, verrà fatto il punto sullo stato dei finanziamenti per la ristrutturazione del palazzetto di via Marocco. L’appuntamento è stato fissato per domani, alle ore 11,30 al Palazzo di Città.