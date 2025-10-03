ADV

Camastra – I militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri Agrigento – con il supporto della Compagnia di Licata – hanno deferito in stato di libertà un 45enne di Camastra, ritenuto responsabile di abbandono e gestione illecita di rifiuti.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro un furgone utilizzato per il trasporto illecito e proceduto alla sospensione della patente di guida dell’uomo.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle recenti modifiche introdotte con il D.L. 116 dell’8 agosto 2025, che hanno irrigidito il quadro sanzionatorio prevedendo, oltre all’aumento dei minimi e massimi edittali, anche la confisca del mezzo e la sospensione della patente da uno a quattro mesi.

L’operazione è il risultato di un’attività di osservazione e di mirati appostamenti, condotti per diversi giorni dai militari, che hanno consentito di documentare puntualmente le condotte illecite. Ulteriori provvedimenti sono attesi nei confronti di altri soggetti coinvolti.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.