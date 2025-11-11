Il 15 Novembre 2025 si terrà a Licata presso la sala Conferenze dell’Ospedale San Giacomo D’Altopasso di Licata, il convegno dal titolo “Gestione delle fratture del femore prossimale nell’anziano: dalla prevenzione alla cura”, Responsabile Scientifico Dr. Alberto Rapisarda Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del PO San Giacomo Altopasso di Licata.
Sarà un importante momento di confronto di esperienze tra Chirurghi Ortopedici, Medici di Pronto Soccorso, Internisti, Geriatri, Radiologi, Anestesisti, Fisiatri, Fisioterapisti, Medici di Base, Infermieri, vista l’aumentata incidenza di questo tipo di fratture da fragilità nella popolazione anziana.
Si cercheranno di identificare i fattori di rischio – mediante diagnosi strumentale, ottimizzazione nutrizionale e terapia farmacologica dell’osteoporosi – per ridurre la probabilità di eventi fratturativi e in termini di prevenzione.
Successivamente, il focus si sposterà sulla gestione acuta del paziente fratturato: dalla valutazione in Pronto soccorso, all’approccio Anestesiologico e Infermieristico, fino all’intervento chirurgico Ortopedico, in modo da contenere complicanze, degenza e mortalità.
Il programma si completa con un percorso riabilitativo strutturato che coinvolge attivamente il Fisiatra, Il Fisioterapista e il Medico di Medicina Generale, favorendo un’efficace transizione Ospedale–Territorio e promuovendo il recupero funzionale dell’anziano.