Depuratore di contrada Ripellino, sono 4 gli indagati con l’accusa di gestione dei rifiuti non autorizzata. Si apprende dall’edizione odierna del quotidiano La Sicilia. I riflettori in modo particolare sarebbero puntati sul trattamento dei reflui in entrata e sul loro susseguente smaltimento. A coordinare le indagini è la Compagnia Carabinieri di Licata su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Dai Militari dell’Arma finora non è filtrato alcun dato relativamente alla natura specifica dell’impianto gestito da Aica.