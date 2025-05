Alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Licata, la gentilezza non è soltanto un valore astratto, ma un autentico pilastro educativo. A dimostrarlo, la partecipazione attiva degli alunni alla prima Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori, celebrata lo scorso 9 aprile, con iniziative che hanno messo al centro l’empatia, l’educazione emotiva e l’importanza del dialogo.

Protagonista dell’evento è stata la classe 1C, guidata dall’insegnante Arcangela Cardella, che ha realizzato un’attività altamente significativa, ispirata al motto della giornata: “Ascoltare è esserci, è camminare insieme”. Un messaggio forte, che la scuola ha fatto proprio, promuovendo un ambiente in cui ogni bambino si senta accolto, ascoltato e valorizzato. “Dietro ogni numero c’è un volto e una voce unica da ascoltare”, ha sottolineato la docente.

Il momento clou della giornata è stata la creazione de “La Favola di Alice”, seguita da un coinvolgente intermezzo musicale dal vivo, introdotto da una narrazione che ha saputo catturare l’attenzione e l’immaginazione dei piccoli partecipanti.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione in Service Learning con il Professor Vincenzo Scuderi, scrittore di libri per l’infanzia. Il professore ha accompagnato la scuola in un percorso formativo lungo tutto l’anno scolastico, offrendo occasioni di confronto, ascolto attivo e dialogo creativo. Un esempio concreto di come arte e narrazione possano diventare strumenti educativi fondamentali.

Attraverso la lettura ad alta voce, la discussione delle emozioni e l’ascolto reciproco, gli alunni hanno potuto esplorare sentimenti, rafforzare la propria autostima e migliorare la capacità di relazionarsi in modo positivo con coetanei e adulti.

La giornata si inserisce all’interno del progetto di Educazione alle Emozioni e all’Affettività, parte integrante del programma “Give Me Five! Scuola come propria dimora, senza barriere di spazio, lingua, culture o religioni”. Un’iniziativa inclusiva e dal forte impatto formativo, che mira a rafforzare la sinergia tra scuola, famiglia e territorio.

Il dirigente scolastico Amato Calogero ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento:

“Queste attività rappresentano il cuore pulsante della nostra offerta formativa. Crediamo profondamente in una scuola che educhi all’ascolto, alla gentilezza e al rispetto, come strumenti fondamentali per la crescita personale e collettiva dei nostri alunni.”

Ancora una volta, l’I.C. “G. Leopardi” di Licata si conferma come un’istituzione scolastica all’avanguardia, capace di coniugare educazione, emozioni e comunità.

Docente referente Arcangela Cardella