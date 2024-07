Pubblicità

Tornano per il terzo anno di Fila a farci cantare e ballare I “Generazione Zeta band”.

Formata da 5 componenti Licatesi “Generazione Zeta” è il nome di una delle band più amate del nostro paese.

Suonano da due anni e tra le date più importanti “La notte bianca” dell’anno scorso in Piazza Progresso, e l’apertura a Lello Analfino, ex frontman dei Tinturia, nel suo tour 2023.

Tornano per il terzo anno quest’anno con data zero Mazzarino.

Prima data a Licata di quest’anno Venerdì 9 Agosto al Bar Venezia e bar Corso Vittorio.