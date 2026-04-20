Nasce a Licata il Comitato “542 Licata AG Futuro Nazionale con Vannacci”.

È nato a Licata il Comitato “542 Licata AG Futuro Nazionale con Vannacci”, ispirato alla visione del Generale Roberto Vannacci e coordinato dal referente locale Davide Bonsignore.

Il comitato intende rappresentare un nuovo punto di riferimento civico e politico sul territorio, promuovendo valori come identità nazionale, sicurezza, merito, tutela delle tradizioni e maggiore attenzione alle esigenze concrete dei cittadini e delle comunità locali.

L’iniziativa si caratterizza per una forte apertura alla partecipazione: il Comitato è infatti aperto a tutta la città, accogliendo simpatizzanti, cittadini interessati e chiunque voglia contribuire attivamente al progetto, anche in qualità di socio onorario o sostenitore.

Nei prossimi giorni saranno organizzati incontri e momenti di confronto pubblico per presentare le attività e coinvolgere la cittadinanza.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il referente Davide Bonsignore al numero WhatsApp 3404765967 e seguire la pagina Facebook ufficiale del Comitato.

Comitato 542 Licata AG Futuro Nazionale con Vannacci