Ufficiale dell’Esercito distintosi non solo in carriera ma soprattutto in quanto eroe della guerra di Liberazione, decorato con medaglia di bronzo al valor militare per un’azione di guerra nella primavera del 1945 quando insieme con i suoi soldati sbaragliarono le truppe tedesche, meritandosi quindi un encomio solenne che poi li valse la decorazione di medaglia di bronzo al valor militare. Al Generale di Brigata Giuseppe Carrubba (nato a Licata nel 1923) è stata recentemente intitolata dalla Commissione Toponomastica del Comune una strada all’interno di un nuovo quartiere di Licata. Procedura iniziata qualche anno fa. La notizia è stata confermata dall’attuale presidente della Commissione, professore Francesco Pira. La segnalazione era partita da diversi ex allievi ufficiali.

Carrubba si è distinto come uno dei massimi esperti di mezzi corazzati nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta, oltre ad aver prestato servizio in Somalia come addestratore dell’esercito somalo subito dopo la fine dell’amministrazione fiduciaria italiana di questa ex colonia, nel 1960.