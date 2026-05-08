Le due gelaterie operanti su Piazza Attilio Regolo – La Dolce Vita e Cammilleri – attraverso un comunicato diffuso alla stampa hanno preso posizione sulla riqualificazione che a breve interesserà questo tratto di città. Ecco la nota.

“Siamo convintamente favorevoli alla riqualificazione di Piazza Attilio Regolo. Riteniamo infatti che opere di abbellimento e miglioramento del nostro territorio vadano senz’altro incoraggiate e applaudite.

Troviamo però stonata la direttiva che ci impone il divieto all’occupazione del suolo pubblico. Oltretutto si stanno utilizzando 2 pesi e 2 misure nello stesso spazio urbano. Riterremmo più corretto poter esporre tavoli e sedie nell’attesa dell’avvio dei lavori ed è questa la proposta che giriamo all’Ente.

Detto questo, crediamo ancora che ci possa essere una concertazione con l’amministrazione al fine di salvaguardare le attività commerciali esistenti senza così pregiudicare i livelli occupazionali garantiti. Siamo sempre stati e restiamo ancora oggi disponibili ad un confronto con l’amministrazione comunale volto al raggiungimento di un punto di intesa che possa contemplare le legittime esigenze di riqualificazione urbana tenendo però conto della necessità di salvaguardare attività lavorative che danno sostentamento economico a svariati nuclei familiari. Auspichiamo un dialogo costruttivo e che possa portare a un ragionevole finale di questa situazione e nell’attesa dell’inizio dei lavori da parte nostra si possa dare un servizio completo alla comunità con tavoli e sedie rimanendo ovviamente nel perimetro della legalità assoluta pagando un suolo pubblico temporaneo”.

Gelateria La Dolce Vita, Gelateria Cammilleri