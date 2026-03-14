La gelateria D.V. di Licata era stata destinataria di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico che imponeva la rimozione del chiosco funzionale all’attività.

La ditta titolare della gelateria si rivolgeva allora agli Avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè al fine di impugnare – innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – il gravoso provvedimento che imponeva la rimozione del chiosco.

“Gli avvocati Rubino e Tesè con il ricorso avverso il provvedimento reso dal Comune di Licata – si legge in una nota – oltre a rilevare l’illegittimità dello stesso, chiedevano al TAR di sospendere in via cautelare l’efficacia del provvedimento di revoca in attesa della decisione di merito.

In particolare, gli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè hanno sottolineato le rilevanti ricadute economiche e occupazionali che la rimozione del chiosco avrebbe comportato per l’attività commerciale e per i lavoratori coinvolti.

Il TAR Palermo, condividendo le difese formulate dagli avvocati Rubino e Tesè, ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati in attesa della decisione definitiva sul ricorso.

Per effetto dell’ordinanza resa dal TAR, la gelateria potrà proseguire la propria attività artigianale, specie in vista dell’imminente apertura della stagione primavera – estate 2026”.