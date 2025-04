La Gelateria La Dolce Vita di Licata è stata selezionata da SaporiamoItalia tra le eccellenze italiane del settore food per la qualità artigianale del prodotto, l’originalità delle proposte, l’attenzione alla materia prima e la valorizzazione del territorio.

Il riconoscimento nasce da un’attenta valutazione condotta da SaporiamoItalia, che individua e premia le realtà che si distinguono per passione, autenticità e innovazione, contribuendo a raccontare il meglio del Made in Italy gastronomico.

“Un traguardo – fanno sapere dalla Gelateria – che ci rende orgogliosi e che dedichiamo a chi ogni giorno sceglie il nostro gelato con il cuore”.