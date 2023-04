Pubblicità

Un gattino è stato estratto e salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto intrappolato all’interno di un’automobile in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. A sentire il miagolio del felino è stata una passante. Allertata da una chiamata alla centrale operativa, sul posto si è recata una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che ha estratto l’animaletto. Il gatto è in buone condizioni di salute ed è stato affidato alle cure di alcuni animalisti.