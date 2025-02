La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’ONU il 13 dicembre 2006, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.

In un paese che si reputa democratico e civile data la necessità di un maggiore raccordo con gli Enti a garanzia e tutela dei servizi in favore e in seno agli interventi normativi funzionali a consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 9.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita la figura del “Garante della persona disabile” e con la stessa deliberazione è stato approvato il Regolamento. A tal riguardo, il Sindaco, Avv. ANGELO BALSAMO, insieme con l’Assessore ai Servizi sociali, Dott.ssa Stefania Rolla , vista la Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 9.03.2021, hanno predisposto per tramite il Dirigente del Dipartimento 1 Settore Servizi Sociali e Pubblica istruzione, dott.Calogero Damanti, di indire nell’immediato l’iter per nominare la figura del Garante della persona con disabilità.

Così, seguito all’avviso pubblico del 23.12.2024, finalizzate le procedure per l’individuazione di

questa figura, viene nominata con determinazione del sindaco n.6 del 14.02.2025, poiché in possesso dei requisiti specifici per come previsto dal regolamento di cui innanzi, la Dott.ssa Viviana Giglia.

Il Sindaco e l’Assessore sono stati ben lieti di conferire l’incarico alla Dott.ssa Viviana Giglia, certi, che per le competenze e per la sensibilità che da sempre la stessa ha mostrato avere nei riguardi di questa delicata tematica, si potrà lavorare in sinergia e a beneficio di tutte quelle persone con disabilità che richiedono assistenza e supporto, in seno alle svariate problematiche che a tutt’oggi permangono e che riguardano la piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute e all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione.