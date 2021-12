Pubblicità

Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Le candidature e la relativa documentazione dovranno pervenire entro le ore 13 di giorno 30 dicembre 2021.

A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Galanti.

Il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è nominato dal Sindaco e viene individuato fra le persone residenti nel Comune di Licata, di comprovata competenza e professionalità e con esperienza almeno decennale nel campo delle problematiche concernenti l’età evolutiva, quelle familiari e quelle educative.

Resta in carica quattro anni e l’incarico è rinnovabile una sola volta.

Le candidature, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Comune di Licata, settore Servizi Sociali, corredate dal curriculum vitae dettagliato, dalla copia di un documento di identità in corso di validità, dalla dichiarazione resa in forma di autocertificazione, ai sensi dell’ art.2 del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza delle specifiche cause ostative alla carica di Garante e inviata all’indirizzo: [email protected] .