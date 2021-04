“Ho parlato con il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, il dottor Zappia, chiedendo la possibilità di fare i tamponi anche di pomeriggio. Il commissario è venuto incontro subito all’esigenza che gli abbiamo rappresentato ed ha disposto che i tamponi vengano eseguiti anche di pomeriggio, almeno fino a sabato. Ringrazio sentitamente il dottor Zappia per questa disponibilità”.

“Di conseguenza non è necessario incolonnarsi tutti insieme per fare il tampone. C’è tempo fino a sabato, sia di mattina, sia di pomeriggio”.