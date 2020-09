Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra dalla nostra redazione, il Sindaco Pino Galanti sarebbe pronto a completare la propria Giunta nominando l’ultimo assessore mancante dopo la recente assegnazione delle deleghe al dottore Decimo Agnello in quota PD. C’è un nome che circola con notevole insistenza ed è quello di un consigliere comunale attualmente in carica. In ballo ci sarebbero deleghe importanti come quella al Bilancio. La nomina dovrebbe avvenire a stretto giro ricomponendo pertanto tutti i tasselli dell’Esecutivo.