Il Sindaco Pino Galanti invita la cittadinanza alla prudenza e al rispetto delle regole in vista dell’imminente ponte pasquale per non pregiudicare una situazione che tutto sommato a livello locale è ancora controllata. L’appello del primo cittadino è stato lanciato in occasione della visita al Cristo Flagellato della Confraternita della Carità. “Malgrado quello che succede in giro per la Sicilia – spiega Galanti – la nostra comunità sta reagendo bene. Di contagi per fortuna ne abbiamo pochi e sono sicuro che i nostri concittadini continueranno a comportarsi così come hanno fatto nell’ultimo periodo. Permettendo così a tutti di avere una Pasqua serena, sebbene in famiglia. Confido molto nel buonsenso dei miei concittadini così da poter andare verso una stagione estiva da vivere in maniera migliore”.