Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha accolto la proposta di Angelo Biondi di costituire una task force di professionisti per realizzare la progettualità necessaria per ottenere i 5 milioni di euro stanziati dal bando “Rigenerazione Urbana”, utili per cambiare il volto della città.

Domani alle 9, al municipio, Galanti incontrerà Biondi e l’ex consigliere comunale e imprenditore Baldo Augusto, che si è detto pronto a dare un contributo fattivo alla realizzazione di progetti per Licata, per lavorare alla costituzione dell’organismo.

“Apprezzo – sono le parole del sindaco Pino Galanti – la ritrovata voglia di impegno, di vivacità e di collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Ringrazio Biondi e Augusto per la loro disponibilità ed auspico una partecipazione ancora più larga di soggetti politici, ma soprattutto della società civile, dei professionisti”.

“Sin dal giorno del mio insediamento – aggiunge Galanti – ho aperto le porte del municipio alle forze sane della società, alle energie migliori, affinchè si concretizzasse la partecipazione democratica. Questa è l’impronta che voglio lasciare della mia sindacatura: un sindaco che ascolta, che è aperto a qualunque tipo di confronto produttivo. E’ su questi temi che sarà improntato il confronto di domani. Servono competenze, servono professionisti, anche perché il Comune nel corso degli anni è stato depauperato di risorse finanziarie ed umane. Mi auguro che la voglia di lavorare all’insegna dell’unità manifestata da Biondi e Augusto sia contagiosa e non ci si fermi a questo progetto, ma si continui a lavorare insieme per affrontare le tantissime problematiche con cui ci confrontiamo ogni giorno”.