Il sindaco Pino Galanti smentisce la notizia circolata nelle ultime ore relativa al completo utilizzo dei tamponi per studenti e personale scolastico.

“Domani, così come annunciato nei giorni scorsi, sarà possibile sottoporsi a tampone presso il drive in di via Panepinto. Ci sono ancora, all’incirca, 2.000 tamponi a disposizione, quindi non c’è alcun problema di scorte”.

Lo ha assicurato, in serata, il sindaco di Licata Pino Galanti, intervenendo sulle voci che si erano diffuse relative al fatto che i tamponi fossero finiti e che, di conseguenza, lo screening in programma per domani, dedicato soprattutto a studenti e docenti, era destinato a saltare.

“Ribadisco – ha concluso il sindaco Galanti – che i tamponi sono in misura tale da poter tranquillamente eseguire l’esame a tutta la popolazione scolastica che non lo ha ancora fatto. Rinnovo l’appello a tutti a sottoporsi al tampone, in modo da poter tornare in classe in assoluta sicurezza”.