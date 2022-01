Pubblicità

Il Sindaco Galanti ha accolto l’invito arrivato da Angelo Biondi e Baldo Augusto: stamattina nel corso di un incontro a Palazzo di Città sono state gettate le basi per la creazione di una consulta che monitori e supporti i lavori degli uffici comunali nella stesura e nell’iter per l’approvazione di una serie di progetti già coperti finanziariamente.

Durante l’incontro odierno è stata anche proposta la possibilità di richiamare in servizio a titolo gratuito tecnici comunali da poco andati in pensione così da poter in parte sopperire alle lacune negli organici dei vari dipartimenti.

Soddisfazione è stata espressa al termine dell’incontro da ambo le parti. “La politica del dialogo è l’unica strada possibile per poter dare un futuro migliore questa città”, il commento dei partecipanti.

Da Galanti è partito un invito a “professionisti, ex politici e chiunque voglia ad avvicinarsi per supportare il lavoro dell’amministrazione e degli uffici”.

Al vertice di questa mattina hanno preso parte anche il vicesindaco Montana, l’assessore Scrimali e il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Russotto.